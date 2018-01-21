РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Секса мне и так хватает": почему в России все больше людей-одиночек

08:0021.01.2018
(обновлено: 09:04 21.01.2018)
32393433
© Depositphotos / Shell114Мужчина отдыхает на кроватиМужчина отдыхает на кровати
© Depositphotos / Shell114

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Как провести Новый год одному", "туры на январские праздники на одного", "куда пойти вечером самостоятельно" — таких запросов в интернете с каждым годом все больше. Психологи твердят: число тех, кто осознанно отказывается от постоянных отношений и семьи, постоянно растет. Сами себя они называют синглтонами — от английского singleton (одиночка. — Прим. ред.). РИА Новости попыталось понять, чем привлекателен такой взгляд на жизнь.

Один, совсем один

Финансовый аналитик Александр Сутягин как будто сам удивляется своему образу жизни. "Я окончательно понял, что я одиночка, когда отказался от всех приглашений встретить Новый год в компании и чокался с монитором. В праздники увильнул от двух предложений покататься на лыжах, хотя одно было от симпатичной девушки. Она мне, в принципе, нравится, но, зная ее характер, чувствую, что она хочет отношений. А я не хочу", — рассказывает он.

У него престижная машина, своя квартира, несколько раз в год он ездит за границу. "Когда-то я был женат, ездили везде с супругой. Помню, всегда у нас были споры — ей хотелось пляжного отдыха, а мне нравятся экскурсии, люблю узнавать что-то новое. Теперь путешествую исключительно один. Сам себе хозяин, провожу время так, как считаю нужным", — объясняет Александр.

Психологи говорят, что осознанных одиночек в мире все больше. Впереди планеты всей в этом смысле страны Запада. Доктор психологических и кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейского реестра Марк Сандомирский говорит, что в богатых европейских странах среди молодежи и людей среднего возраста синглтонов уже 20-30 процентов. По его словам, стремительно набирает популярность такой образ жизни и в России, особенно в Москве и других мегаполисах.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевушка идет с пакетами по улице. Москва
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка идет с пакетами по улице. Москва

Половинки мозга и таблетки

В чем причина? Эксперт указывает на кризис института семьи. "В патриархальном обществе без мужа или жены выжить было очень сложно. Сейчас люди могут обеспечить себя сами, многие строят карьеру и не намерены делиться временем, деньгами с кем-то еще", — поясняет Сандомирский. И подчеркивает, что нельзя говорить об однородности сообщества синглтонов, они сильно отличаются по возрасту и жизненным ориентирам.

Одну группу образуют молодые люди в возрасте порядка 25 лет. Они живут ради собственного удовольствия и ничем себя не обременяют, зачастую перекладывая свои проблемы на родителей.

Женщина и мужчина. Архивное фото.
© Fotolia / pololia
"Ненавижу эти пухлые рожицы". Почему чайлдфри отказываются от потомства

"Вторая половинка есть только у мозга, задницы и таблетки — это Фаина Раневская сказала, я с ней полностью согласна. Я ничего не имею против отношений и семьи, когда они основаны на духовном родстве, доверии, принятии и понимании другого, как себя самого. Хотя мне — так уж получилось — это пока не нужно. А романтические отношения мне и вовсе никогда не были интересны", — признается 26-летняя Анна Кузнецова, дизайнер.

Вторая группа — тридцатилетние. Это, как правило, амбициозные, целеустремленные карьеристы. В жертву деловым успехам они приносят семью.

В третьей группе — одиночки из тех, кому за сорок. Многие после краха личной жизни, у каждого есть своя болезненная история. Они делают ставку на одиночество, чтобы снова не обжечься, поясняет Сандомирский. По его словам, в последние несколько лет стремительнее всего растет именно эта группа синглтонов.

Мужчина с тремя девушками в постели
© Fotolia / shock
"Я б имел трех жен". Новая любовь многоженцев в России

"Мой любимый анекдот на эту тему: "Одного мужчину все время уговаривали жениться. Мол, проживешь один, будешь умирать, и никто даже стакан воды не принесет. Ну, он женился, наплодил детей. Лежит, умирает и думает: "А пить-то и не хочется", — шутит 41-летний банковский аналитик Владимир Морозов.

По его словам, больше всего в жизни он любит следовать четким планам: уже сейчас знает, что в августе поедет в отпуск на Мальорку, а в октябре посетит тренинг лидерских качеств. "С женой вечно хаос был. Хотя я ее очень любил, развод был для меня настоящим адом… У меня много друзей, подруг, секса мне сейчас и так хватает. На работе постоянные совещания, нервотрепка. К вечеру обычно уже никого видеть и не хочется. Прошло три года после развода, но я не думаю, что еще когда-то буду с кем-то жить", — рассказывает он.

В экономике впечатлений

Феномен осознанного одиночества уже оброс своей философией. В книге нью-йоркского социолога Эрика Кляйненберга "Жизнь соло" синглтоны — прогрессивное явление. Ученый считает, что коллективизм, в том числе семейный образ жизни, уходит в прошлое. Современный человек, по его мнению, живет ради себя, исповедует индивидуализм и занимается саморазвитием. Впрочем, согласно некоторым исследованиям, люди со слабыми социальными связями больше подвержены депрессиям, продолжительность жизни у них меньше.

Ссора в семье. Архивное фото
© Depositphotos / CandyBoxImages
В постели с врагом: отчего в России распадается каждый второй брак

Эксперты указывают также на то, что феномену синглтонов способствует характер современной экономики. Производство товаров так или иначе конечно. Купил машину — за следующей вряд ли пойдешь на следующий день. Все больше отраслей ориентируются на предоставление не товаров, а впечатлений, которые можно потреблять практически без перерыва. Для такой экономики одиночки — находка. Ведь чувство полноты жизни они часто обретают как раз за счет хобби и развлечений.

"Тут простая арифметика. Сколько одному человеку нужно телевизоров? Правильно, один. А семье из трех человек? Ну, скорее всего, тоже один. И так по многим другим параметрам", — показывает на пальцах аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. По его словам, одиночки гораздо охотнее совершают покупки, но не склонны к транжирству.

"У многих есть значительные финансовые накопления, они охотно инвестируют. Кто-то по старинке покупает доллары и евро, кто-то изучает вопрос более скрупулезно и вкладывает средства в паевые фонды", — отмечает Коренев.

На грани эпидемии

Еще один фактор, способствующий популяризации такого образа жизни, — соцсети. Казалось бы, интернет предоставляет безграничные возможности для общения, однако зачастую виртуальные контакты создают лишь иллюзию насыщенной жизни. И не требуют никаких обязательств перед другими. Как только тебе становится некомфортно общаться с теми или иными собеседниками в Сети, ты с легкостью можешь поменять их и перейти на другую тему. В реальности же приходится отвечать за свои слова и за тех, с кем строишь отношения.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкОтражение страницы социальной сети "Фейсбук" в глазу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Отражение страницы социальной сети "Фейсбук" в глазу

"Я иногда устраиваю вечеринки сама с собой, — говорит владелица салона красоты в Перми Елена Игнатьева. — Покупаю любимой кураги и фиников, с ногами забираюсь на диван, ставлю на колени ноутбук и общаюсь с друзьями в фейсбуке. Надоело — пошла спать. Утром вымыла три тарелки — и уже порядок в доме".

Ученые постоянно исследуют феномен одиночества. Недавно они пришли к выводу, что это заразно: душевное состояние передается как вирус. Выяснилось, что, если человек хотя бы один день в неделю чувствует себя одиноким, у его близких тоже возникает такое ощущение. Не исключено, что в ближайшем будущем развитые страны ждет еще одна эпидемия — одиночества.

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Mitlasov Oleg
В этом виноваты женщины. Знаю множество историй одиноких мужчин - развод со скандалом,детей забирают себе без доступа, но алименты плати, сволоч. Нет культа семьи, да, это вторая причина.
08:35
21.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена