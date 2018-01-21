"Секса мне и так хватает": почему в России все больше людей-одиночек

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Как провести Новый год одному", "туры на январские праздники на одного", "куда пойти вечером самостоятельно" — таких запросов в интернете с каждым годом все больше. Психологи твердят: число тех, кто осознанно отказывается от постоянных отношений и семьи, постоянно растет. Сами себя они называют синглтонами — от английского singleton (одиночка. — Прим. ред.). РИА Новости попыталось понять, чем привлекателен такой взгляд на жизнь.

Один, совсем один

Финансовый аналитик Александр Сутягин как будто сам удивляется своему образу жизни. "Я окончательно понял, что я одиночка, когда отказался от всех приглашений встретить Новый год в компании и чокался с монитором. В праздники увильнул от двух предложений покататься на лыжах, хотя одно было от симпатичной девушки. Она мне, в принципе, нравится, но, зная ее характер, чувствую, что она хочет отношений. А я не хочу", — рассказывает он.

У него престижная машина, своя квартира, несколько раз в год он ездит за границу. "Когда-то я был женат, ездили везде с супругой. Помню, всегда у нас были споры — ей хотелось пляжного отдыха, а мне нравятся экскурсии, люблю узнавать что-то новое. Теперь путешествую исключительно один. Сам себе хозяин, провожу время так, как считаю нужным", — объясняет Александр.

Психологи говорят, что осознанных одиночек в мире все больше. Впереди планеты всей в этом смысле страны Запада. Доктор психологических и кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейского реестра Марк Сандомирский говорит, что в богатых европейских странах среди молодежи и людей среднего возраста синглтонов уже 20-30 процентов. По его словам, стремительно набирает популярность такой образ жизни и в России, особенно в Москве и других мегаполисах.

Половинки мозга и таблетки

В чем причина? Эксперт указывает на кризис института семьи. "В патриархальном обществе без мужа или жены выжить было очень сложно. Сейчас люди могут обеспечить себя сами, многие строят карьеру и не намерены делиться временем, деньгами с кем-то еще", — поясняет Сандомирский. И подчеркивает, что нельзя говорить об однородности сообщества синглтонов, они сильно отличаются по возрасту и жизненным ориентирам.

Одну группу образуют молодые люди в возрасте порядка 25 лет. Они живут ради собственного удовольствия и ничем себя не обременяют, зачастую перекладывая свои проблемы на родителей.

"Вторая половинка есть только у мозга, задницы и таблетки — это Фаина Раневская сказала, я с ней полностью согласна. Я ничего не имею против отношений и семьи, когда они основаны на духовном родстве, доверии, принятии и понимании другого, как себя самого. Хотя мне — так уж получилось — это пока не нужно. А романтические отношения мне и вовсе никогда не были интересны", — признается 26-летняя Анна Кузнецова, дизайнер.

Вторая группа — тридцатилетние. Это, как правило, амбициозные, целеустремленные карьеристы. В жертву деловым успехам они приносят семью.

В третьей группе — одиночки из тех, кому за сорок. Многие после краха личной жизни, у каждого есть своя болезненная история. Они делают ставку на одиночество, чтобы снова не обжечься, поясняет Сандомирский. По его словам, в последние несколько лет стремительнее всего растет именно эта группа синглтонов.

"Мой любимый анекдот на эту тему: "Одного мужчину все время уговаривали жениться. Мол, проживешь один, будешь умирать, и никто даже стакан воды не принесет. Ну, он женился, наплодил детей. Лежит, умирает и думает: "А пить-то и не хочется", — шутит 41-летний банковский аналитик Владимир Морозов.

По его словам, больше всего в жизни он любит следовать четким планам: уже сейчас знает, что в августе поедет в отпуск на Мальорку, а в октябре посетит тренинг лидерских качеств. "С женой вечно хаос был. Хотя я ее очень любил, развод был для меня настоящим адом… У меня много друзей, подруг, секса мне сейчас и так хватает. На работе постоянные совещания, нервотрепка. К вечеру обычно уже никого видеть и не хочется. Прошло три года после развода, но я не думаю, что еще когда-то буду с кем-то жить", — рассказывает он.

В экономике впечатлений

Феномен осознанного одиночества уже оброс своей философией. В книге нью-йоркского социолога Эрика Кляйненберга "Жизнь соло" синглтоны — прогрессивное явление. Ученый считает, что коллективизм, в том числе семейный образ жизни, уходит в прошлое. Современный человек, по его мнению, живет ради себя, исповедует индивидуализм и занимается саморазвитием. Впрочем, согласно некоторым исследованиям, люди со слабыми социальными связями больше подвержены депрессиям, продолжительность жизни у них меньше.

Эксперты указывают также на то, что феномену синглтонов способствует характер современной экономики. Производство товаров так или иначе конечно. Купил машину — за следующей вряд ли пойдешь на следующий день. Все больше отраслей ориентируются на предоставление не товаров, а впечатлений, которые можно потреблять практически без перерыва. Для такой экономики одиночки — находка. Ведь чувство полноты жизни они часто обретают как раз за счет хобби и развлечений.

"Тут простая арифметика. Сколько одному человеку нужно телевизоров? Правильно, один. А семье из трех человек? Ну, скорее всего, тоже один. И так по многим другим параметрам", — показывает на пальцах аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. По его словам, одиночки гораздо охотнее совершают покупки, но не склонны к транжирству.

"У многих есть значительные финансовые накопления, они охотно инвестируют. Кто-то по старинке покупает доллары и евро, кто-то изучает вопрос более скрупулезно и вкладывает средства в паевые фонды", — отмечает Коренев.

На грани эпидемии

Еще один фактор, способствующий популяризации такого образа жизни, — соцсети. Казалось бы, интернет предоставляет безграничные возможности для общения, однако зачастую виртуальные контакты создают лишь иллюзию насыщенной жизни. И не требуют никаких обязательств перед другими. Как только тебе становится некомфортно общаться с теми или иными собеседниками в Сети, ты с легкостью можешь поменять их и перейти на другую тему. В реальности же приходится отвечать за свои слова и за тех, с кем строишь отношения.

"Я иногда устраиваю вечеринки сама с собой, — говорит владелица салона красоты в Перми Елена Игнатьева. — Покупаю любимой кураги и фиников, с ногами забираюсь на диван, ставлю на колени ноутбук и общаюсь с друзьями в фейсбуке. Надоело — пошла спать. Утром вымыла три тарелки — и уже порядок в доме".

Ученые постоянно исследуют феномен одиночества. Недавно они пришли к выводу, что это заразно: душевное состояние передается как вирус. Выяснилось, что, если человек хотя бы один день в неделю чувствует себя одиноким, у его близких тоже возникает такое ощущение. Не исключено, что в ближайшем будущем развитые страны ждет еще одна эпидемия — одиночества.