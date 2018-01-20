Пострадавшей в Бурятии школьнице восстановили пальцы

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Операция по восстановлению пальцев девочке, которая пострадала при нападении подростка на школу в Бурятии, длилась шесть часов, врачи дают благоприятный прогноз на восстановление, сообщила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".
Ранее ведущие специалисты нескольких федеральных учреждений были направлены в Улан-Удэ по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для оказания содействия региональным коллегам в определении тактики пострадавших в результате нападения на школу детей.