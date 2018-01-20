Пострадавшей в Бурятии школьнице восстановили пальцы

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Операция по восстановлению пальцев девочке, которая пострадала при нападении подростка на школу в Бурятии, длилась шесть часов, врачи дают благоприятный прогноз на восстановление, сообщила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

Она также опубликовала видео с комментарием Голяны, который считает, что вероятность восстановления большая. "Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев… кровообращение восстановлено", — сказал он.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога

Эту информацию подтвердили в Минздраве РФ. "Хирург из Института им. Турнера Минздрава России провел операцию, позволившую восстановить кровообращение в кисти девочки, которая пострадала в результате нападения в школе. Операция длилась около 6 часов и проводилась под микроскопом. Хирург соединил сосуды, сухожилия и нервы в руке девочки, что дает надежду на последующее восстановление функций кисти", — говорится в сообщении.

Ранее ведущие специалисты нескольких федеральных учреждений были направлены в Улан-Удэ по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для оказания содействия региональным коллегам в определении тактики пострадавших в результате нападения на школу детей.