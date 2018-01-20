Дикая лиса выпросила у рыбака во Владивостоке весь улов

Дикая лиса выпросила у рыбака во Владивостоке весь улов

Дикая лиса выпросила у рыбака во Владивостоке весь улов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дикая лиса съела весь улов приморского рыбака во Владивостоке. Видеоролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как животное уселось на льду напротив рыбака и стало внимательно за ним наблюдать. После того как мужчина угостил лису корюшкой, она быстро съела "добычу" и вернулась за добавкой.

"О, я столько не ловлю, сколько ты ешь!" — отметил рыбак, пообещав поделиться, как только поймает еще рыбы.