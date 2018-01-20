Правительство одобрило проект по регулированию работы коллекторов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении.

По мнению правительства, это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.

Помимо этого, документ позволит снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.

Законопроект рассмотрен и одобрен 25 декабря 2017 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.