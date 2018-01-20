В Москве в субботу ожидается низкое атмосферное давление

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Атмосферное давление в субботу в Москве будет ниже нормы, в столице также пройдет снег, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 743 мм ртутного столба, что ниже нормы", — рассказали синоптики.

Они отметили, что на погоду будет оказывать влияние атмосферный фронт с юго-запада.

"Его усилиями в Москве и по области облачно, пройдет снег. Максимальная температура воздуха составит от минус 6 до минус 8 градусов, в Подмосковье — от минус 5 до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду", — сказали в центре.