В Ростовской области из-за непогоды на двух трассах ограничили движение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. ГИБДД ввела ограничения на движение пассажирского транспорта на двух участках автомобильных дорог Ростов-Ставрополь и Ростов-Волгодонск из-за непогоды, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

"В результате неблагоприятных погодных явлений на территории Ростовской области введены ограничения на движение пассажирского транспорта на участках дорог Ростов-Ставрополь и Ростов-Волгодонск", — сказала она.

ГУМЧС России по Ростовской области обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителей, планирующих свои поездки, просят отложить до наступления благоприятных погодных условий.

Днем в пятницу в Ростовской области начался снегопад, который продолжается и в настоящее время. Температура воздуха — минус 2 градуса. Ночью прогнозируется 2-7 градусов мороза, при прояснениях до минус 13 градусов.

Другие новости региона читайте здесь>>