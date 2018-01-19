Журфак МГУ откроет в столичных школах профильные классы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Факультет журналистики МГУ откроет в столичных школах профильные классы, где дети будут изучать основы журналистики и углубленно осваивать гуманитарные предметы, сообщила пресс-служба факультета.

"23 января состоится подписание договора о сотрудничестве между факультетом журналистики МГУ и школой №1253. В рамках проекта "Медиаобразование", реализуемого факультетом, в сентябре 2018 года в школе откроется первый профильный класс по направлению "журналистика", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе факультета, в мае 2018 года преподаватели и учителя проведут отбор среди желающих. Для успешного поступления в профильный класс необходимо пройти тест по литературе и написать сочинение.

В течение двух лет преподаватели факультета будут обучать школьников основам журналистики, студенты старших курсов журфака, в рамках практических занятий, помогут ребятам создать собственные медиапроекты, сообщает факультет. Программа профильного класса также предполагает углубленное изучение гуманитарных наук. Учебно-методическое обеспечение программы разработано преподавателями факультета и учителями школы.

Кроме того, в рамках проекта "Медиаобразование" в 2018 году планируется открытие профильных классов еще в нескольких школах Москвы.