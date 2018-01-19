Роспотребнадзор окажет юридическую помощь отравившимся в школе в Люберцах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор окажет юридическую помощь пострадавшим из-за отравления в кадетской школе в Люберцах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области доводит до сведения пострадавших учащихся (их законных представителей) МОУ "Кадетская школа" г.о. Люберцы о готовности принять участие в их судебной защите", — заявили в ведомстве.

Для того чтобы управление выступило в суд с исковым заявлением, необходимо письменно обратиться в его Раменский территориальный отдел.

Ведомство обратило внимание на необходимость сохранять все чеки (квитанции) на оплату лекарств и прочие оказанные медицинские услуги, а также подтверждение всего, что можно отнести к так называемой упущенной выгоде.

"В случае самостоятельного обращения в судебные органы за защитой своих нарушенных прав вы также вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении Роспотребнадзора (его территориального органа) как уполномоченного федерального органа исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты прав потребителей (при подаче иска это достигается посредством включения государственного органа в состав участников дела, после возбуждения соответствующего гражданского дела — отдельным заявлением истца)" — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что при отказе суда в таком привлечении, что, среди прочего, дает дополнительное основание для отмены решения в случае его вынесения не в пользу потребителя, гражданин можете до окончания рассмотрения дела по существу обратиться непосредственно в подмосковное управление Роспотребнадзора с просьбой о вступлении в дело для дачи такого заключения по гражданскому делу.

При этом помощь осуществляется бесплатно, подчеркнули в ведомстве.