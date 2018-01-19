Большинство россиян удовлетворены условиями труда, показал опрос

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 80% работающих россиян удовлетворены условиями труда и уверены в том, что нормы охраны труда в их организации соблюдены, следует из опубликованного в пятницу исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Большинство работающих россиян сегодня удовлетворены условиями труда (80%), и чаще всего такие оценки дают опрошенные в городах с населением 50-100 тысяч человек (87%). Меньше всего довольных условиями труда — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городах-миллионниках (72%)", — говорится в исследовании.

Основные претензии работников связаны с низким уровнем заработной платы и отсутствием ее повышения (45%). Каждый десятый сетует на график работы или на отсутствие комфортных бытовых условий (по 10%). На отсутствие доплат за переработку или вредность, а также на неудовлетворительные условия труда жалуются по 8% опрошенных. В качестве других причин недовольства условиями труда были названы задержки зарплаты (7%), нарушения со стороны администрации (6%), отсутствие социального пакета и сокращение штата (по 4%).

Две трети работающих граждан уверены в том, что в их компании соблюдаются нормы охраны труда, закрепленные российским законодательством (77%). Такое мнение более склонны разделять работники в крупных городах (500-950 тысяч человек — 85%), и в меньшей мере — жители обеих столиц (67%), среди которых каждый пятый (22%) считает, что нормы не соблюдаются.