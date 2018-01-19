В Госдуме поддержали идею о присвоении звезд автозаправкам

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Идея с присвоением звезд автозаправочным станциям в России является здравой, так как позволит потребителям лучше ориентироваться на рынке, избегать недобросовестных заправок, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"На АЗС иногда имеет место, когда и контрфактный продукт продают, и обслуживание плохое, и недолив. Даже при эпизодическом контроле можно было бы проводить какую-то классификацию, например, присваивая первую, вторую, третью категорию, чтобы потребитель видел, что эта станция сертифицирована и здесь меньшая вероятность обмана, чем на другой станции. И это бы подстегнуло собственников АЗС к более порядочному поведению. Я думаю, это идея неплохая", — оценил Завальный инициативу.

При этом он подчеркнул, что помимо присвоения звезд, должна быть введена обязательная объективная сертификация. При сертификации также должны учитываться и факты недолива бензина. По его словам, сейчас за недолив бензина предусмотрена ответственность и нарушители караются серьезными штрафами, однако уличить их в обмане сложно — Росстандарт проводит совместные проверки с прокуратурой, однако преимущественно в тех местах, на которые уже поступила жалоба. "И если будет такая сертификация, то потребитель сможет лучше ориентироваться", — подчеркнул он.

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Кроме того, Завальный рассказал, что и сам становился жертвой недобросовестных АЗС. "Есть такая заправка 250-й километр Сухиничи. Был случай, когда я там заправился, а потом еле до Москвы доехал, пришлось систему потом всю поменять. Я больше услугами этой АЗС не пользуюсь, заезжаю только на проверенные заправки", — заключил он.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете" в четверг сообщил, что в России хотят присваивать звезды автозаправочным станциям. Этот проект ведомство запускает вместе с Федерацией автовладельцев России. Уже подготовлен проект национального стандарта, который описывает, сколько звезд за что присваивается. После утверждения стандарта последует подготовительный период перед его практическим применением.