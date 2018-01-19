В Госдуме поддержали идею о присвоении звезд автозаправкам

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Идея с присвоением звезд автозаправочным станциям в России является здравой, так как позволит потребителям лучше ориентироваться на рынке, избегать недобросовестных заправок, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
При этом он подчеркнул, что помимо присвоения звезд, должна быть введена обязательная объективная сертификация. При сертификации также должны учитываться и факты недолива бензина. По его словам, сейчас за недолив бензина предусмотрена ответственность и нарушители караются серьезными штрафами, однако уличить их в обмане сложно — Росстандарт проводит совместные проверки с прокуратурой, однако преимущественно в тех местах, на которые уже поступила жалоба. "И если будет такая сертификация, то потребитель сможет лучше ориентироваться", — подчеркнул он.
5.8%Да, всегда безбоязненно заправляюсь
78.4%Не на всех заправках, заезжаю лишь на определенные АЗС
15.8%Нет, чаще всего имел дело с некачественным топливом
Глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете" в четверг сообщил, что в России хотят присваивать звезды автозаправочным станциям. Этот проект ведомство запускает вместе с Федерацией автовладельцев России. Уже подготовлен проект национального стандарта, который описывает, сколько звезд за что присваивается. После утверждения стандарта последует подготовительный период перед его практическим применением.