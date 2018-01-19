Часть праха Хворостовского поместят рядом с вузом, где он учился

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Капсула с частью праха певца Дмитрия Хворостовского будет помещена в мемориальном комплексе, который будет находиться рядом с Красноярским государственным институтом искусств, сообщил журналистам исполняющий обязанности первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

"По инициативе семьи было предложено рассмотреть возможность установления такого мемориального объекта на нижнем ярусе Института искусств. Место имеет значение в судьбе певца, он получал здесь образование. Члены рабочей группы поддержали инициативу", — сказал Пономаренко.

Он добавил, что все работы по установке комплекса будут завершены в течение полугода, из них примерно три месяца займет творческий конкурс, который будет объявлен в ближайшее время. Примерно два месяца уйдет на изготовление мемориала и на его установку. Вопрос о размещении комплекса в данный момент прорабатывается с министерством культуры РФ.

Пономаренко также отметил, что будут размещены мемориальные доски на доме, где жил певец, и на колледже, где он учился. Еще будут учреждены премии для студентов и школьников.

В пятницу прошло заседание рабочей группы, где обсуждались все эти вопросы.