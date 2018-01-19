Путин много лет участвует в крещенских купаниях, рассказал Песков

Президент РФ Владимир Путин перед праздничным купанием в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер

Президент РФ Владимир Путин перед праздничным купанием в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Окунались ли вы когда-нибудь в прорубь? Да, постоянно это делаю

Да, на Крещение

В этом году точно окунусь

Нет, но хотелось бы

Никогда Результаты 3.0% Да, постоянно это делаю

13.9% Да, на Крещение

1.0% В этом году точно окунусь

20.3% Нет, но хотелось бы

61.8% Никогда Все опросы Голосовать

Он напомнил, что в крещенскую ночь Путин в Тверской области посетил мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни, где посетил также праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.

"Я хочу еще раз повторить: это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет", — рассказал Песков журналистам.