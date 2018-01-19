МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать трагедию в школе в Улан-Удэ, однако подчеркнул, что свобода интернета может нести как добро, так и зло.
Второй инцидент произошел сегодня в школе №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, где девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников седьмого класса и преподавателя. В классе произошло возгорание, пострадали семь человек, в том числе сам нападавший, учитель и ученики.
Некоторые общественные деятели выступили за блокировку в социальных сетях групп, призывающих к насилию в школах.
На вопрос о том, представляют ли интернет-сообщества системную угрозу школьникам, ответил и пресс-секретарь президента.
"Но, очевидно <…> хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом", — добавил он.