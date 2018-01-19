В Кремле после нападений в школах напомнили о зле в интернете‍

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать трагедию в школе в Улан-Удэ, однако подчеркнул, что свобода интернета может нести как добро, так и зло.

На этой неделе произошли два ЧП в школах. В Перми в драке с поножовщиной 15 января пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемых задержали, их обвиняют в покушении на убийство. По предварительным данным, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Второй инцидент произошел сегодня в школе №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, где девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников седьмого класса и преподавателя. В классе произошло возгорание, пострадали семь человек, в том числе сам нападавший, учитель и ученики.

Некоторые общественные деятели выступили за блокировку в социальных сетях групп, призывающих к насилию в школах.

На вопрос о том, представляют ли интернет-сообщества системную угрозу школьникам, ответил и пресс-секретарь президента.

"Я бы воздержался от каких-либо субстантивных комментариев на этот счет, опять же, сославшись на то, что предстоят следственные действия и до того, как будут сделаны выводы, было бы неправильно о чем-то говорить", — сказал Песков.

"Но, очевидно <…> хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом", — добавил он.