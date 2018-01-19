В Москве почти 150 тысяч человек участвовали в крещенских купаниях

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В крещенских купаниях в Москве к утру 19 января поучаствовали 148 тысяч человек, окончательное количество будет известно после окончания купаний, которые продлили до вечера пятницы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков на оперативном совещании в правительстве города.

Как говорится в материалах пресс-службы мэрии к оперативному совещанию, известно количество искупавшихся по данным на 9.00 19 января. Всего для проведения крещенских купаний на московских водоемах было подготовлено 57 купелей, оборудованных безопасными подходами и спусками к воде. В местах купаний были установлены обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение.

Крещение, которое отмечается 19 января, является одним из самых древних христианских праздников. Многие верующие отправляются к водоемам, где заранее прорубается лед, и с молитвой троекратно погружаются в воду. Традиция купания на Богоявление существует в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Для кого-то она по-прежнему имеет глубокий религиозный смысл, а для кого-то это просто обряд проверки на прочности силы духа и тела.