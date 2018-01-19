Госдума отклонила законопроект о предельном размере премий руководителям

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума в ходе пленарного заседания в пятницу отклонила законопроект о предельном размере премий и иных поощрительных выплат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам отдельных организаций.

Законопроектом предлагалось установить, что предельный размер данных выплат руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, органов госкорпораций, компаний и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в государственной или муниципальной собственности, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

Ранее комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект в первом чтении.

"Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддерживает проект федерального закона № 51799-7 "О внесении изменений в статью 145 Трудового кодекса Российской Федерации" и рекомендует Государственной Думе его отклонить", — говорится в заключении комитета.

Также ответственный комитет отмечает, что федеральный закон от 3 июля 2016 года № 347 ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" установил порядок введения для ряда организаций ограничений предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников, а также определил перечень этих организаций.

В него, в частности, включены государственные и муниципальные учреждения, государственные и унитарные предприятия, государственные внебюджетные фонды и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.