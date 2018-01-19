Большинство опрошенных россиян считают свою страну передовой и свободной

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство россиян назвали свою страну передовой, свободной, богатой и уважаемой, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".

По данным ФОМ, 63% считают Россию развитой и передовой страной, противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов. Кроме того, 47% россиян назвали Россию богатой (37% — бедной). Как сообщает ФОМ, 72% опрошенных считают РФ свободной (22% говорят об обратном).

Согласно опросу, 47% опрошенных полагают, что в мире в целом необъективно относятся к России, противоположного мнения придерживаются 37% респондентов. Как показал опрос, 60% россиян полагают, что за границей РФ воспринимают как передовое государство (26% — отсталое); для 64% Россия в глазах остального мира богатая страна (26% — бедная). Кроме того, 58% опрошенных считают, что в мире воспринимают Россию как свободную страну (28% — несвободную).

Говоря об отношении к стране на мировой арене, 74% россиян высказали мнение, что Россию уважают (16% — не уважают); 84% считают, что боятся (9% — не боятся). Отвечая на вопрос о страхе перед Россией в мире, 74% опрошенных полагают, что это хорошо, а 13% — плохо.

Как показал опрос, 71% респондентов считают, что влияние России в мире в последние годы растет, а 4% отмечают противоположную тенденцию; для 14% влияние РФ в мире в последние годы неизменно. Среди причин роста влияния Российской Федерации в мире, в частности, названы военная мощь (17%), миротворческая внешняя политика (8%), помощь Сирии и борьба с терроризмом (6%). Кроме того, 6% россиян назвали рост влияния РФ в мире заслугой президента РФ Владимира Путина.

Отвечая на вопрос об отношении мира к России в целом, 50% опрошенных назвали его плохим, 39% — хорошим. Кроме того, 35% респондентов полагают, что в последние годы отношение ухудшилось, а 32% — улучшилось. Среди причин ухудшения отношения, в частности, названы неправильная внешняя политика (6%), санкции (5%). Аргументами в пользу улучшения отношения к России послужили, среди прочего, авторитет и деятельность Путина (6%).

Опрос "ФОМнибус" был проведен 13–14 января в 104 населенных пункта РФ среди 1500 респондентов.