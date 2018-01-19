В "Одноклассниках" рассказали о блокировке контента с призывами к насилию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соцсеть "Одноклассники" (ОК) оперативно выявляет и блокирует контент, нарушающий правила соцсети, включая призывы к насилию, заявили РИА Новости в пресс-службе социальной сети.

"Призывы к любым видам насилия запрещены правилами ОК. Команда модерации регулярно мониторит информационное поле и проверяет открытые публикации и группы на предмет любого опасного контента", — сказали в пресс-службе "Одноклассников".

"Все, что нарушает правила соцсети, включая призывы к насилию, оперативно выявляется и блокируется. Это позволяет избежать распространения подобного контента в ОК", — заверили в пресс-службе компании.

Два резонансных случая произошли на этой неделе в школах в Перми и Улан-Удэ. Нападение на учеников 7 класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9 класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

В понедельник в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.