МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко ("Единая Россия") считает, что после недавних нападений необходимо разработать единые регламент и стандарты обеспечения безопасности в школах.

"Нужно разрабатывать единый для всей России регламент и единые стандарты обеспечения безопасности для всех образовательных учреждений страны, согласно которым специалисты с учетом целого ряда факторов и требований, в том числе, пожарной безопасности, будут определять, где должны располагаться эвакуационные выходы, турникеты, камеры видеонаблюдения и так далее", — сказал Сапко в ходе пленарного заседания в пятницу.

Депутат подчеркнул, что подход к обеспечению безопасности должен быть комплексным.

Он также отметил, что фракция "Единая Россия" поддерживает и инициативу Росгвардии, которая заявила о намерении предложить правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги, в том числе по охране школ.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

Ранее в Сосновском районе Челябинской области ученик 9 класса в ходе конфликта ножом нанес царапину своему 17-летнему однокласснику. Подозреваемый 16-летний подросток задержан, в настоящее время проводится проверка.

В одной из школ Перми в понедельник произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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