Минздрав разработает проект о продаже лекарств в интернете

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство РФ поручило Минздраву разработать проект приказа, который будет регулировать продажу лекарственных препаратов в интернете, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста постановления, в рамках реализации плана "Развитие конкуренции в здравоохранении" Минздрав должен к ноябрю 2018 года подготовить проект, который устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными препаратами аптеками и организациями, включая механизм ограничения доступа к сайтам в интернете.

Ожидается, что реализация этой меры позволит создать равные условия работы аптечных организаций и пресекать оборот фальсифицированных и недоброкачественных препаратов.