Подавляющее большинство россиян доверяет Путину, показал опрос

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян — 78% опрошенных — доверяют действующему президенту РФ Владимиру Путину, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На вопрос, доверяют ли они главе государства или нет, 37% опрошенных сообщили, что "безусловно доверяют" президенту, и еще 41% — что "скорее доверяют".

Четверть респондентов отметили, что за последний месяц их доверие к первому лицу возросло. Общая оценка работы Путина, по данным ФОМ, за последний год практически не изменилась: 81% респондентов хорошо оценивают работу президента.

ФОМ проводил опрос в 53 субъектах РФ 13-14 января. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов из 104 населенных пунктов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В марте этого года в России пройдут выборы главы государства, Путин идет на них как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря 2017 года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволило ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.