В Москве оштрафовали полторы тысячи "зайцев" в автобусах без турникетов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 1,5 миллиона рублей составила общая сумма штрафов в Москве за неоплату проезда на бестурникетном транспорте за неделю, сообщили в пятницу в пресс-службе государственного казенного учреждения "Организатор перевозок".

"С начала года на бестурникетном транспорте действует усиленный контроль проездных билетов. В первую рабочую неделю на таких маршрутах контролёры зафиксировали порядка более 1,5 тысячи нарушений правил оплаты проезда. Общая сумма штрафов — более 1,5 миллионов рублей", — сказал руководитель учреждения Павел Павлов.

Он напомнил, что по закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после чего его будут принудительно взыскивать судебными приставами.

Всего же за первую рабочую неделю января в столице было оштрафовано 1593 "зайцев" и людей, пытавшихся совершить поездку в транспорте по чужой социальной карте.

В Москве с 1 января автобусы на 72 маршрутах стали работать без турникетов. Как правило, это самые популярные направления с большим пассажиропотоком, которые обслуживают более 1 тысячи автобусов. По данным ГУП "Мосгортранс", количество безбилетных пассажиров на этих маршрутах выросло на 12%. Ежедневно на бестурникетном транспорте билеты и социальные карты проверяют более 180 контролеров "Организатора перевозок".