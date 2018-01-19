КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Глава Калининграда Александр Ярошук по представлению прокуратуры объявил выговор директору лицея №49 за нарушение ряда федеральных законов при проведении ежегодного посвящения в лицеисты, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.

В конце 2017 года прокуратура потребовала наказать руководство учебного заведения за проведение "Посвящения в лицеисты" по теме "Субкультуры", когда школьники предстали в образе спортивных и музыкальных фанатов, готов, хиппи и фриков. Подростки выкладывали в интернет фотографии и видео посвящения. В качестве "реквизитов" школьники использовали бутылки из-под алкогольных напитков, сигареты, презервативы, на некоторых снимках была запечатлена также настоящая свиная голова.

Прокуратура пришла к выводу, что администрация лицея нарушила требования федеральных законов "Об образовании в РФ", "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

"Главой городского округа "город Калининград" рассмотрено и удовлетворено представление прокуратуры области. По результатам рассмотрения представления за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей директору лицея объявлен выговор, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора, администратор лицея, классные руководители 10-11-х классов", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в январе в отношении директора этого же лицея следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, за два года лицей получил в виде добровольных пожертвований от родителей более 3,5 миллиона рублей. Из этой суммы 2,5 миллиона рублей директор неправомерно израсходовала на оплату услуг охранного предприятия. При этом на эту статью расходов основная часть денег выделялась из бюджета городской администрации. С родителями учащихся оформлялись договоры о добровольных безвозмездных пожертвованиях, но, по версии СУСК, они носили принудительный характер, поскольку в них была указана фиксированная сумма ежемесячной оплаты.