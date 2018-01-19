Владимирский СК нашел нарушения в работе автобуса, откуда высадили девочку

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. В автобусе, из которого во Владимирской области высадили школьницу с кровотечением, не было аптечки, и поэтому кондуктор предложила ребенку обратиться в ближайший медпункт, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

СК накануне объявил о доследственной проверке информации о высаженной во Владимирской области из автобуса школьнице, у которой потекла из носа кровь. По данным СМИ, свой поступок высадившая ребенка кондуктор объяснила тем, что девочка испачкает сиденья. Согласно информации СМИ, девочке оказали помощь окружающие, они же доставили школьницу к родителям, уже начавшим поиски дочери.

В рамках проверки следствие выяснило, что 16 января 2018 года 14-летняя жительница села Ославское после школы на остановке улица Погодина города Владимира села в автобус 152 маршрута.

"По время поездки у девочки открылось обильное носовое кровотечение, справиться самостоятельно с ситуацией ребенок не смог, в связи с чем обратилась к кондуктору автобуса с просьбой дать ей перекись. Не имея в наличии данного препарата, работник "БигАвтоТранса" предложила девочке выйти на остановке в Боголюбово и обратиться в местный фельдшерский пункт, расположенный за монастырем", — говорится в сообщении.

По данным следствия, школьница вышла из автобуса, но не смогла в незнакомом месте найти больницу и позвонила родителям.

"Прохожая женщина заметила девочку, отвела ее в монастырь, где врач оказал ей помощь, а затем ребенка доставили до дома. Со слов мамы, в настоящее время дочка чувствует себя хорошо, продолжает посещать учебные занятия в школе", — отмечает региональное управление СК.

В рамках процессуальной проверки следствием оцениваются действия или бездействие должностных лиц и работников "БигАвтоТранса" по части исполнения требований законодательства, регулирующего правила комплектации аптечки в автобусах и безопасной перевозки пассажиров.