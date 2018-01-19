Опрос показал, сколько россиян недовольны действиями властей

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более половины россиян (59%), принявших участие в соцопросе, заявили, что за последний месяц не испытывали возмущения действиями властей, сообщает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам опроса, недовольны властями были 37% опрошенных, остальные воздержались от ответа.

Также россиянам задали вопрос, приходилось ли за последний месяц им слышать от окружающих критические высказывания в адрес властей. Так, 54% респондентов сказали, что наблюдали подобное, а 44% — что таких высказываний не слышали.

Опрос проводился 13-14 января в 53 субъектах. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов из 104 населенных пунктов.