Мизулина призвала Совфед принять меры из-за нападений в школах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Совете Федерации обсудят случаи нападения в российских школах, предложат конкретные меры, сообщила зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Мизулина.

"Нужно срочно предпринимать меры. На следующей неделе мы проведём в рамках временной комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Совета Федерации обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры", — цитирует сенатора ее пресс-служба.

Мизулина высказала предположение, что инциденты в пермской и бурятской школах являются частью "целенаправленной акции, организованной через группы в социальных сетях".

"В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц", — полагает она.

По словам сенатора, соцсети необходимо подключать к ограничению такого рода опасного контента.

"Мы давно говорим об опасности так называемых групп с играми альтернативной реальности, которые взращивают жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов", — рассказала сенатор. Она пояснила, что в таких группах навязывается восприятие жизни, как игры, даются различные задания, предполагающие выполнение антисоциальных действий.

Мизулина подчеркнула, что, по информации экспертов Лиги безопасного интернета, большое количество таких групп существует в соцсетях.

"Это новая реальность, нужно срочно предпринимать меры", — убеждена сенатор, по ее словам, правоохранительным органам необходимо обратить особое внимание на такого рода группы.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

Ранее на этой неделе в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.