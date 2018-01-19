МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На каждой бутылке с алкоголем стоит размещать фотографии поражённых органов в результате чрезмерного употребления спиртного, а также публиковать короткие истории о трагедиях, которые произошли по вине алкоголя, считает депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР).

Как ранее сообщил РИА Новости руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, общественная организация разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции. По мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки.

"На каждой бутылке с алкоголем должны быть изображения о вреде употребления, как на это существует на сигаретах. Мы должны отказаться от красивых и цветастых заманчивых упаковок с выпивкой. Алкоголь — это яд, нельзя забывать об этом. Стоит размещать на бутылках фотографии поражённых органов, например. А ещё я бы размещал короткие истории о трагедиях, которые произошли по вине алкоголя", — сказал Милонов РИА Новости, комментируя инициативу общественной организации.

"Я приветствую любые инициативы по данному вопросу и приглашаю активистов стать соавторами моего будущего документа", — также заявил он.