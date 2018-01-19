Госдума поддержала освобождение садоводов от уплаты пошлины за добычу воды

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении до 2020 года садоводческих, огороднических и дачных товариществ от уплаты госпошлины при получении лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод в бытовых целях.

Действующее законодательство предоставляет право осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии некоммерческим организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства только до 1 января 2020 года.

Налоговым кодексом сейчас установлена пошлина 7,5 тысячи рублей за получение такой лицензии, напоминал ранее на заседании бюджетного комитета замминистра финансов РФ Илья Трунин.

В целях стимулирования к получению соответствующих лицензий правительство предлагает освободить такие некоммерческие организации от пошлины за получение лицензии, если они обратятся за ней до 1 января 2020 года, отмечал замминистра. Законопроект направлен на снижение финансовой нагрузки на некоммерческие организации, созданные для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, заметил в пятницу Трунин, выступая в ГД.

Отвечая на вопрос депутатов относительно возможных выпадающих доходов бюджета, замминистра сказал: "В настоящее время на территории РФ зарегистрировано порядка 60 тысяч таких некоммерческих организаций, о которых идет речь в законопроекте".

"Можно рассчитать, что если все они обратятся не после 1 января 2020 года, а до 1 января 2020 года за получением лицензии и пошлину не уплатят, то сумма такой неуплаченной пошлины, конечно же, (это — ред.) не выпадающие доходы, поскольку они сейчас не обязаны за этим обращаться, за этим документом, она составит порядка 450 миллионов рублей", — рассказал он.