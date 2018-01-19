МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России появилась новая схема телефонного мошенничества, с помощью которой злоумышленники выведывают логины и пароли банковских карт. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что аферисты звонят клиентам с номеров кредитных организаций при помощи виртуальных АТС и выведывают необходимую информацию.

По данным экспертов, мошенники работают с уже существующей сетью, которая позволяет создать рабочее место в любой точке мира за пределами страны. Они оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту, после чего через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка.

Как сообщают "Известия", в среднем с одного счета злоумышленники похищают около 5-10 тысяч рублей, а общий ущерб от действий мошенников уже превысил 30 миллионов рублей.