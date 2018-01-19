В Приморье знаменитый леопард поставил рекорд по числу "свиданий" с самками

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Знаменитый леопард Лорд в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, имя которому выбирала вся Россия, стал рекордсменом по числу "свиданий" — за несколько месяцев его зафиксировали с тремя разными самками, сообщает нацпарк.

Впервые леопард в "белых перчатках" — с широким белым окаймлением передних лап в виде перчаток — попал в объектив одной из фотоловушек парка в 2011 году. Брать на себя ответственность и называть такого необычного животного самостоятельно ученые не стали: в ходе голосования "Придумай имя леопарду" в 2013 году жители России решили назвать его Лордом.

"Совместное появление хищников-одиночек перед камерами не вызывает у специалистов сомнений: редкие звери нашли друг друга для ухаживаний. В этот раз открытием стало множество свиданий, которыми может похвастать леопард-ловелас. Ранее ни один пятнистый самец не был замечен с таким количеством потенциальных партнерш", — говорится в сообщении.

Избранницами Лорда стали самки Нерусса, безымянная молодая Leo 113F и Памела, имя которой дала американская актриса Памела Андерсон. Обычно встреча двух леопардов длится около пяти дней, после чего хищники теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает беременность около 90 дней, а при благополучных родах на свет появляются один — три котенка, в воспитании которых самец напрямую не участвует.

"То, что один самец за небольшой промежуток времени может встречаться сразу с несколькими самками, вполне естественно. Эти животные полигамны. В рамках своего участка обитания леопард может гулять так далеко, как ему позволяют силы и амбиции, ведь его цель – захватить как можно больше самок и "освоить" как можно большую территорию", — цитирует национальный парк слова его директора Татьяны Барановской.