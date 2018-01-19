Путин окунулся в прорубь на Селигере

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля".

Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", — пояснил он.