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Общество

Калечащий врач. Якутский медик колотил женщин во время и после работы

08:0019.01.2018
017647
© youtubeВрач-терапевт ударил пациентку в ЯкутииВрач-терапевт ударил пациентку в Якутии
© youtube

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Врачи могут не только лечить, но и калечить. Республика Саха (Якутия) на этой неделе уже несколько раз попадала в новостные сводки. И вот опять. В соцсетях обсуждают 28-летнего терапевта и по совместительству заведующего участковой больницей Владимира Наумова, который устроил драку с пациенткой.

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© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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И без того скандальную историю дополняют несколько штрихов — девушка пришла снять побои, которые ей нанес на дискотеке все тот же Наумов. Еще один нюанс: горе-медик — депутат местного совета. Почему врач дважды напал на пациентку и кто понесет за это наказание? Хронологию событий попыталось восстановить РИА Новости.

Особенности маленького села

В соцсетях появилась шокирующая видеозапись: заведующий больницей села Иенгра Владимир Наумов сначала кричит на пациентку, угрожает ей, а потом пускает в ход кулаки. Их разнимают собравшиеся вокруг очевидцы.

"Ты если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят! Ты должна это понять, потому что есть много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала!" — кричит медик девушке.

Речь шла о драке на дискотеке, от которой пострадала 22-летняя Анастасия Дмитриева. Инцидент произошел еще 1 января, но известно о нем стало лишь 16 января, когда ролик был выложен в Cеть. Сделал это депутат Нерюнгринского совета Александр Силин.

Он получил информацию от анонима, перепроверил ее и выяснил, что на видео фигурирует заведующий участковой больницей. Удивленный наглостью Наумова, депутат решил предать дело огласке: опубликовал ролик на своей странице, а заодно направил запросы в Минздрав региона, районный совет и прокуратуру.

Любовный треугольник

Причины дискотечного конфликта доподлинно неизвестны. По официальной версии следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия), Наумов, будучи пьяным, ударил Дмитриеву кулаком в лицо в клубе "Эян".

Как пишут местные СМИ, между Дмитриевой и сожительницей Наумова произошла ссора на почве ревности. Наумов вступился за свою девушку — 29-летнюю Гэрэлму Аюрову. "Видя, что завидный жених находится в объятиях другой, Анастасия решила отомстить приезжей. Прямо на танцполе они начали драться, а подруги ей помогли. За Гэрэлму и заступился Владимир", — говорится в сообщениях.

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Дмитриева в беседе с корреспондентом РИА Новости эту версию опровергла. Она рассказала, что Наумова прежде не знала, равно как и его девушку.

"Конфликт с ней на танцполе был — она толкнула меня. Может быть, ей не понравилось, как я танцую. Владимир заступился за девушку. До этого мы с ним вообще не были знакомы и ни в каких отношениях не состояли", — рассказывает Анастасия.

Дмитриева ночью пришла снимать побои в больницу. Терапевтом оказался… Наумов. "Видео сделала моя подруга. Никакой провокации с нашей стороны не было, но Наумов сразу повел себя агрессивно, как только увидел меня", — говорит она.

После этого инцидента, продолжает девушка, Наумов ночью пытался проникнуть к ней в дом, где находились она и ее мать, и выяснить отношения: "Он проявлял агрессию. И я вызвала полицию".

Позиция Наумова в этой скандальной ситуации неизвестна — корреспондент РИА Новости пытался дозвониться до него, но он бросил трубку.
Сожительница Гэрэлма Аюрова, по информации нашего источника, работает акушеркой в той же больнице. Она тоже отказалась давать комментарии.

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© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Врач, депутат и просто красавец"

Владимир Наумов стал врачом недавно — в августе 2017-го. На работу после интернатуры его принимал главврач Нерюнгринской ЦРБ Нюргун Степанов. "Никаких конфликтов, замечаний по работе нет, он был на хорошем счету. Пользовался уважением населения — неспроста же его избрали депутатом", — рассказывает доктор.

По его словам, больница провела внутреннюю проверку: "Известно немногое. На основании объяснений понятно, что произошел бытовой конфликт, врач был неправ, нарушил медицинскую этику".

Министерство здравоохранения Якутии решило провести свое расследование. Региональные СМИ сообщают, что главврача Степанова тоже могут уволить, поскольку он не смог проконтролировать работника, устроившего самосуд. Однако Степанов эту информацию опроверг.

Наумов уволился из больницы сам. "Мы расторгли трудовой договор по его инициативе 17 января", — уточнил Степанов. Врача на замену он теперь намерен искать по федеральной программе "Земский доктор".

"Все жители за него"

Иенгра — небольшое село в 50 километрах от якутского города Нерюнгри. Живут там не больше 500 человек. Председатель совета депутатов села Юрий Юхновец в прошлом был классным руководителем Наумова. Он разводит руками: Владимир — коренной житель Иенгры, рано лишился отца, но учился хорошо. Поступил в медицинский институт в Иркутске, отучился и вернулся домой с красным дипломом.

Дом
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Он пришел на дискотеку с подругой, она приезжая. Местные девочки начали к ней приставать. Он заступился за нее, — приводит свою версию Юховец. — Когда Дмитриева и ее подруги прибыли в больницу, Наумова на месте не было. Дежурный врач готов был записать информацию, но девушки требовали именно Наумова, поскольку знали, что он работает здесь. Его спровоцировали".

Депутаты совета уже собирались на внеочередное заседание, где попытались решить судьбу Наумова. Однако к консенсусу так и не пришли.

"Да, он виноват, это бесспорно. Владимир уже это признал и сожалеет о случившемся. Но все местные его любят и уважают. Пенсионеры за него горой. Говорят, что на Владимира можно положиться — в любое время суток готов помогать", — резюмирует Юховец.

Правда, ни председатель совета, ни главврач ЦРБ не знали, что Наумов уже привлекался к ответственности — и тоже за драку с женщиной. Дело было в Нерюнгри в ноябре 2017-го. Тогда от кулаков врача пострадала его супруга. Он отделался штрафом пять тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении Нерюнгринского горсуда. По-видимому, официально Наумов женат, но не живет с супругой.

На сей раз все гораздо серьезнее: в отношении врача возбудили уголовное дело. По совокупности статей Уголовного кодекса — 116 "Побои" и 139 "Нарушение неприкосновенности жилища" — горе-медику грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

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