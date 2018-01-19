"Гинеколог-сантехник": лжемедик охотился за пациентами в уральской больнице

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Скандальный инцидент произошел в больнице города Первоуральск Свердловской области. Главный врач местной больницы обратился в полицию с жалобой на врача-самозванца — некоего гражданина, который переодевался медиком и вел прием пациентов. РИА Новости разбиралось в подробностях ситуации.

"Напросился в гости, мозги полоскал"

Официальное обращение главврача на имя начальника городского отдела МВД было опубликовано в сообществе "Инцидент. Первоуральск" в соцсети "ВКонтакте". В документе указано, что лжедоктора в январе видели в приемном отделении, пищеблоке, травмпункте. Он представлялся хирургом, терапевтом, гинекологом, называл разные фамилии и должности, а при общении с сотрудниками больницы говорил, что идет в администрацию устраиваться на работу сантехником.

15 января он под видом врача неотложной терапии увел несовершеннолетнюю пациентку, ожидавшую осмотра хирурга, в гинекологическое отделение. Как именно проходил прием, не уточняется, в больнице от комментариев корреспонденту РИА Новости отказались, сославшись на занятость. Тем не менее 16 января врач-самозванец был задержан охранниками медучреждения. Заместителю главного врача он показал паспорт. Выяснилось, что по больнице разгуливал 32-летний ранее судимый Антон Ярин. К обращению на имя начальника городского отдела МВД прикреплены фото с камер видеонаблюдения и копия паспорта лжеврача.

В полиции Ярина быстро узнали: он любит выдавать себя за кого-то другого, посещает разные фирмы и магазины якобы с проверками. "В медицинское учреждение он приходил, как мне кажется, чтобы, так сказать, разведать обстановку. Возможно, вспомнил свое криминальное прошлое. Как говорится, "сколько волка ни корми, он все в лес смотрит". Не исключено, что под видом врача он намеревался узнать, где и что плохо лежит либо в палатах больных, либо в иных помещениях. Но его вовремя обнаружили", — рассказал журналистам глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заверил, что с самозванцем проведут профилактическую беседу.

Сам Ярин считает, что ничего противозаконного не совершил. По его словам, в больнице он навещал знакомого в травматологическом отделении. "Халат просто так надел", — оправдывается самозванец.

Впрочем, жителям Первоуральска он хорошо известен. Свадебный фотограф Семен Егоров говорит, что однажды встретил Ярина на станции переливания крови, тот представился врачом-нейрохирургом. "У меня со спиной проблема. Он легко втерся в доверие, хотя я к незнакомым скептически отношусь, особенно когда мне впаривают, что мы давно знакомы. Но он напросился в гости, мозги полоскал, что поможет мне спину вылечить. В итоге занял 1000 рублей и исчез", — рассказал РИА Новости Егоров.

Книги и пальто

Подобные инциденты периодически происходят в разных российских регионах. В конце декабря в Курске полицейские задержали 21-летнего молодого человека. Он каждый день отправлялся в областную клиническую больницу, где надевал халат врача, перемещался по этажам, заходил в палаты и продавал книги. Вычислить его помогла 65-летняя пациентка, проходившая лечение. Она захотела приобрести издание за 1000 рублей и расплатилась пятитысячной купюрой. Сдачи у парня не нашлось, и он, пообещав разменять деньги, отправился на первый этаж. Но так и не вернулся. Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Полицейские задержали его и установили, что, кроме этого, он в начале декабря похитил пальто у врача.

В больнице и на улицах города Тихвин Ленинградской области гражданин в белом халате агитировал пройти диспансеризацию на дому. Обещал, что на следующий день к пациенту приедет бригада медработников проводить обследование — ЭКГ, анализ крови. Все это можно якобы сделать быстро, без очереди, но за деньги. Городские власти призвали горожан быть бдительными и требовать у незнакомцев документы.

Приборы из закромов Кремлевки

Полицейские отмечают, что "врачебное мошенничество" на протяжении многих лет входит в число самых популярных видов жульничества. Как правило, злоумышленники, конечно, не показываются в медучреждениях. Чаще всего они "работают" по телефону.

"Постоянно звонят какие-то неизвестные. Один раз сказали, что жить мне осталось совсем немного. Якобы об этом свидетельствуют мои анализы. И тут же начали рекламировать новейшее суперлекарство за бешеные деньги, обещали подъехать в ближайшие полчаса. Мне сначала по-настоящему стало плохо от таких известий. А потом я вспомнила, что никаких анализов в последнее время не сдавала", — рассказывает пенсионерка Софья Ильинична из Москвы.

По ее словам, часто предлагают приобрести некие "инновационные приборы из закромов Кремлевки". Видимо, в расчете на ностальгию по советским временам. "Меня удивляет, что все эти мошенники всегда знают мое имя, отчество. Знают, когда я в больнице лежала. Много такой личной информации, которая вроде бы закрыта для посторонних", — отмечает женщина.

Генеральный директор медико-юридической компании Алексей Лозовский советует либо вообще не разговаривать с мошенниками, либо звонить в полицию. "Попросите "врача-спасителя" перезвонить через часок, а сами набирайте "02" и дальше действуйте под их четким руководством. В прошлом году, между прочим, 87-летняя жительница Москвы таким образом обезвредила целую банду лжеврачей", — говорит он.

Глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский считает, что в больницы под видом врачей могут приходить не очень здоровые люди: "В США такое происходит достаточно часто. Недавно в одном из штатов два месяца вел прием 19-летний подросток. Там врачебная система проще, чем у нас".

Он добавляет, что отслеживать появление сомнительных личностей в больницах должно руководство медучреждений. По его словам, система распознавания "своих" и "чужих" у медиков работает лучше, чем в специализированных структурах. Если же посторонний человек несколько дней беспрепятственно гуляет по клинике, вопросы надо задавать уже персоналу.