Юноши в футболках МЧС станцевали в поддержку ульяновских курсантов

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Молодые люди в футболках и куртках с надписью "МЧС России" сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Ролик опубликован на YouTube.

Участники клипа танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем, подражая героям недавно выложенного в сеть ролика. В то же время они стараются не показывать свои лица.

Пользователи оценили запись, большинство комментаторов похвалили молодых людей за смелость и "чувство локтя". "Есть еще студенческая солидарность! Не совсем мы безнадежны. Молодцы, ребята! Даешь бой ханжеству!" — написала Наталья Белянина. "Молодцы, парни! Солидарность и взаимовыручка — это великая вещь. Особенно для вашей специальности. Так держать!" — отметил Андрей Баранюк.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что подобное поведение недопустимо, а за "фривольные" клипы следует наказывать.

Ранее в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. По результатам проверки прокуратура не нашла оснований для их отчисления, но к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения.

Скандал также прокомментировал глава Ульяновской области Сергей Морозов. Он заявил, что курсанты должны понести наказание, но ломать жизнь им нельзя, так как отчисление не добавит им "патриотизма и воспитанности".



