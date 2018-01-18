Юноши в футболках МЧС станцевали в поддержку ульяновских курсантов

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Молодые люди в футболках и куртках с надписью "МЧС России" сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Ролик опубликован на YouTube.
Пользователи оценили запись, большинство комментаторов похвалили молодых людей за смелость и "чувство локтя". "Есть еще студенческая солидарность! Не совсем мы безнадежны. Молодцы, ребята! Даешь бой ханжеству!" — написала Наталья Белянина. "Молодцы, парни! Солидарность и взаимовыручка — это великая вещь. Особенно для вашей специальности. Так держать!" — отметил Андрей Баранюк.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что подобное поведение недопустимо, а за "фривольные" клипы следует наказывать.
Скандал также прокомментировал глава Ульяновской области Сергей Морозов. Он заявил, что курсанты должны понести наказание, но ломать жизнь им нельзя, так как отчисление не добавит им "патриотизма и воспитанности".