Куда "исчезают" сугробы: как Москва справляется со снегопадом

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Мария Антонова. Сильный снегопад обрушился на Москву в четверг, город традиционно встал в многокилометровых пробках, на борьбу со снегом вышли 10 тысяч единиц коммунальной техники, при этом на усиленный режим работы перешли снегосплавные пункты, которые круглосуточно утилизируют тонны выпавшего снега. Корреспондент РИА Новости отправилась в один из таких пунктов в самый разгар снегопада и выяснила, куда и благодаря кому исчезают сугробы с московских улиц.

По данным синоптиков, почти четверть январской нормы осадков может выпасть к вечеру четверга в столичном регионе, их количество может составить до 10 миллиметров. Как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", в утренний и вечерний час пик из-за снега загруженность дорог в российской столице достигла 8 баллов. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке территорий столицы. По информации Гидрометцентра, начавшиеся в Москве снегопады продлятся по меньшей мере до среды, при этом до субботы им будут сопутствовать метели.

Технология работы



Как рассказал РИА Новости мастер "Мосводостока" Георгий Левин, всего на балансе предприятия находятся 14 снегосплавных пунктов (ССП) производительностью от 1 тысячи до 13 тысяч кубометров в сутки. Один из таких пунктов находится на юге Москвы, недалеко от станции метро "Автозаводская". С начала зимы пункт принял 9,8 тысячи автомобилей со снегом, при этом, в зависимости от погоды, за неделю через снегосплавный пункт проходит около 100-120 машин.

"Сегодня было 65 машин, на сегодняшний момент. Машин хватает. Одна машина выгружается в течение пяти минут, сам снегосплавный пункт работает на сточных водах ТЭЦ. Теплая вода проходит сюда насосами, снег размывается, а после через фильтры спускается в Москва-реку. Одна машина может раз 10 за смену приехать",- рассказал Левин.

Снегосплавный пункт представляет собой два бетонных "бассейна" и насосы, которые находятся в своеобразном подвале. Первый "бассейн" состоит из четырех камер, в которые сбрасывается снег и подается теплая вода. Через второй растаявший снег попадает в городские коллекторы и стекает в Москва-реку.

"У нас два насоса — когда мало снега, одним насосом управляемся, когда много — два насоса включается. Сегодня много снега, работают два насоса, они струями подают воду сюда, и вода размывает этот снег", — пояснил собеседник агентства.

По словам Левина, лучше всего, когда снег засыпается в камеры поочередно, по одной машине раз в пять минут.

"Если мы все сразу засыпем, то встанем на полдня. Самый лучший — это свежевыпавший снег, как сейчас, он хорошо топится. А самый худший — это когда лед попадается, грязь, вот это хуже всего. Он очень долго топится, и от него образуется пена", — рассказал мастер.

Помощь природе и безотходное производство



Левин рассказал, что ССП на "Автозаводской" около 15 лет, это один из самых первых пунктов во всей столице. По его словам, такие "таялки" оказывают огромную помощь в предотвращении загрязнения московских рек.

"Раньше снег сбрасывали в Москва-реку, просто ставили эстакаду, туда машина заезжала, стояли теплоходы-буксиры и винтами размывали. А весь мусор, конечно, был в Москва-реке. Они хорошо, снеготаялки, помогают, река чище стала, конечно", — считает специалист.

Сегодня, благодаря "снеготаялкам" крупный мусор задерживается в специальных решетках, после чего рабочие собирают его сачками и сортируют в глубокие мусорные пакеты, которые установлены рядом со вторым "бассейном".

"Вот вы знаете, лежачие полицейские часто тут бывают, бетонные блоки попадаются. А вон, можете посмотреть, с одной машины сколько мусора набрали, это вот целый бампер. Бутылки, пакеты с мусором… Когда мы сортируем мусор, складываем железо в один мешок, бутылки в другой, деревяшки в третий", — говорит мужчина.

Кроме фильтров, в "таялках" есть специальные песколовки, которые всю зиму накапливают в себе огромное количество осевшего грунта. Ближе к лету, когда пункт закрывается на "каникулы", экскаваторы перевозят песок на специальную площадку на территории пункта, где он остается подсыхать. Затем песок снова используется для противопожарной отсыпки и ремонта дорог.

"В течение зимы тут песка накапливается где-то кубометров триста. Представьте себе, такая гора вон в том месте. Она метров пять высотой получается, и все это было бы в Москва-реке, если бы не наша снеготаялка", — показывает Левин на пустую сейчас площадку.

Найденные вещи и каникулы



Как рассказывает коллега Левина, слесарь аварийно-восстановительных работ Олег Северьянов, иногда самосвалы вместе со снегом привозят и потерянные москвичами вещи, владельцев которых рабочие стараются находить своими силами.

"Телефоны попадаются, права (водительские — ред.) попадаются, особенно когда начинают зачищать грунт в камере. Как-то было, нашли права, пробили человека по интернету, он приехал, забрал. Много чего было, даже сумки с документами. Естественно, по возможности мы находим владельца, возвращаем. А если нет, то куда мы это все денем? Это мусор, по сути дела", — говорит Северьянов.

Но даже несмотря на то, что поиском "растеряш" сотрудники снегосплавных пунктов занимаются по собственному желанию, люди не всегда остаются довольны найденным вещам.

"Оно же тоже по-всякому бывает. Были случаи, что благодарили, а были случаи, когда говорили "а у меня там еще деньги были!". У меня, правда, не попадалось такого, но у других, слышал, было", — рассказал слесарь.

Как уже упоминалось, снегосплавные пункты работают только зимой, к концу весны "таялки" просто закрываются, а весь персонал служит на флоте "Мосводостока", где уже на теплоходах чистят от мусора Яузу и Москва-реку.

"Летом здесь остаются только четыре человека, которые охраняют, красят, ремонт делают. А зимой мы принимаем машины, снег убираем, если привозят мусор, убираем его. Работа любая сложная, но ее надо делать", — заключил Северьянов.