В Симферополе ответили на угрозы Киева арестовать крымских депутатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов назвал пустым сотрясанием воздуха угрозы украинских властей арестовать депутатов полуострова, поддержавших воссоединение с Россией.

"Никаких последствий ни одного из депутатов не ожидает. Никто их не боится, никто ни от кого не скрывается", — сказал РИА Новости Ильясов.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией было единственным правильным цивилизованным решением по сохранению мира на полуострове и обеспечению безопасности крымчан.

Ранее украинская прокуратура заявила, что объявила в розыск семь бывших депутатов Верховной рады Крыма. Имена экс-парламентариев не указаны. Преследование организовано из-за того, что экс-депутаты способствовали "вхождению территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшей оккупации полуострова". Прокуратура готовит ходатайства о предоставлении разрешения на задержание бывший законотворцев.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>