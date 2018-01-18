МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский намеревается обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке по поводу инцидента с видео, на котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют в полуобнаженном виде.

Ранее в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Позже стало известно, что видео сняли еще в октябре 2017 года, и только недавно оно появилось в сети. В четверг Жириновский потребовал не наказывать курсантов за танцы в полуобнаженном виде и считает, что для общей пользы в высших учебных заведениях можно было бы организовывать "танцевальную паузу".

"Я единственный дал телеграмму министру транспорта (РФ Максиму) Соколову, губернатору (Сергею) Морозову в Ульяновск, ректору этого вуза (УИГА Сергею Краснову), завтра дам телеграмму генеральному прокурору (Юрию Чайке)… Я уже видел отклики в интернете, большинство — "за". Это нормально все, пусть ребята танцуют. Я не видел тех, кто считал, что это что-то аморальное и так далее. То есть, когда есть люди, которые сами уже не могут танцевать, для них это все уже считается как бы аморальным", — сказал Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом политик подчеркнул, что он как кандидат в президенты РФ отреагировал на данный инцидент.