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Общество

Первая снежная битва зимы: как в Москве убирают снег

21:2018.01.2018
(обновлено: 22:35 18.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площадиСотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Москве 18 января — самый снежный день нынешней зимы. К вечеру четверга атмосферный фронт принес 10 сантиметров снега. На борьбу со стихией уже ночью были брошены все коммунальные службы. Как проиходила эта борьба и куда жаловаться, если вы видите, что на вашей улице ее проиграли, — в материале РИА Новости.

Десять тысяч машин плюс резерв

Снегопад начался в Москве еще вечером в среду, 17 января, и постепенно набирал силу. К вечеру четверга снежный покров достиг 10 сантиметров, и синоптики центра погоды "Фобос" спрогнозировали выпадение четверти месячной нормы осадков. Пробки в утренний час пик оценивались в восемь баллов, затруднения на дорогах наблюдались в течение всего дня. В московских аэропортах были задержки рейсов.

С вечера среды, в 11 и 17 часов в четверг на главных дорогах столицы проводились сплошные прометания: техника, сформированная в колонны при поддержке автомобилей ГИБДД, проходила улицы по всей ширине, полностью очищая их от снега.

"Со вчерашнего вечера на данный момент (17:00) выпало порядка 10 сантиметров снега. Снегопад продолжится до утра завтрашнего дня, — рассказал журналистам руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. — В общей сложности мы ожидаем прирост снежного покрова порядка 15 сантиметров".

"В уборке города принимает участие порядка 10 тысяч единиц тяжелой техники, — добавил он. — Это уборочные машины, самосвалы, грейдеры, тяжелая погрузочная техника".

Сотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади. 18 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Почти десять тысяч единиц техники чистят от снега московские улицы
Орешкин уточнил, что в обычный снегопад работает порядка 7,5 тысячи машин. Если в пятницу ситуация неожиданно ухудшится, город еще может задействовать дополнительную технику сверх этих 10 тысяч. "Резервы есть. Это не самый сильный снегопад, это штатная ситуация", — подчеркнул он, отметив, что, несмотря на первый сильный зимний снегопад, Москва все-таки ехала.

За колонной — только вода

Работа дорожных служб в условиях надвигающегося снегопада начинается с того, что они получают детализированный прогноз от метеорологических служб и на основе этих данных планируют необходимое количество техники.

"Затем в зависимости от погодных условий машины заправляют определенным типом противогололедного материала или их комбинацией", — рассказал руководитель дорожно-эксплуатационного участка "Садовое кольцо" Сергей Маликов.

Уборка в непрерывном режиме: как в Москве борются с последствиями снегопада
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.Сотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Автомобильное движение во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСнегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.Сотрудники коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Снегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпецтехника обеспечивает свободное движение пешеходов по Красной площади.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади возле Могилы Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спецтехника обеспечивает свободное движение пешеходов по Красной площади.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУбирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.Сотрудники коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Убирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее заммэра Бирюков сообщал, что для уборки города этой зимой задействуют 15 тысяч единиц спецтехники, а при необходимости на улицы выйдут еще 4 тысячи единиц техники.Сотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ранее заммэра Бирюков сообщал, что для уборки города этой зимой задействуют 15 тысяч единиц спецтехники, а при необходимости на улицы выйдут еще 4 тысячи единиц техники.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.Сотрудница коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМорозная и снежная зима сохранится в Москве в ближайшие дни и в начале следующей недели. В Гидрометцентре России ожидают, что снегопады в столице продлятся, по меньшей мере, до среды, 24 января.Прохлжие в Александровском саду во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морозная и снежная зима сохранится в Москве в ближайшие дни и в начале следующей недели. В Гидрометцентре России ожидают, что снегопады в столице продлятся, по меньшей мере, до среды, 24 января.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ связи с этим энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении столичного региона.Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В связи с этим энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении столичного региона.
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Он отметил, что именно противогололедные материалы существенно облегчают уборку — благодаря им снег под колесами автомобилей не успевает превратиться в наледь, которую уже не счистить ковшом дорожной машины.

"Вот зима так зима, — говорит Александр, водитель дорожной машины, работающий на участке Садового кольца. — Но тут, конечно, всегда лето. Проходит колонна — и за ней остается только вода".

Он объясняет, что проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами с помощью небольшого компьютера, закрепленного над приборной панелью. Водитель может выставить интенсивность и интервал их разброса — от двух до 12 метров в зависимости от территории, которую он обрабатывает.

Прохожие на Манежной площади во время снегопада в Москве. 18 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Синоптики ожидают, что снегопады в Москве продлятся до среды
Вообще, как пояснили в Комплексе городского хозяйства Москвы, в столице используются три типа противогололедных материалов. Жидкие состоят из хлорида натрия — простой пищевой соли, а также хлорида кальция — химического соединения, применяемого в качестве пищевой добавки и при производстве лекарств. Твердые противогололедные материалы — это та же самая смесь, к которой добавляют еще и формиат натрия, это тоже соль органического происхождения. Жидкими материалами обрабатывают проезжую часть дорог и магистралей при температуре от ноля до минус 10 градусов, твердыми — до минус 20.

Третий тип — комбинированный. С его помощью очищают тротуары и пешеходные зоны. По составу это мраморная крошка и формиат натрия.

Все эти смеси безопасны для людей и окружающей среды. Они не вызывают аллергии, не вредят легким и гораздо менее агрессивны, чем те, что применяют в северных городах Европы и Северной Америки.

Противогололедные материалы
© РИА Новости, Инфографика
Противогололедные материалы

Трут до "черного асфальта"

Снег убирали также на тротуарах и во дворах. Как корреспонденту РИА Новости рассказали в префектуре ЦАО, действует строгий регламент относительно того, как и насколько быстро пешеходные пространства должны быть полностью очищены.

"Как только на тротуары выпадает два сантиметра снега, начинается его уборка, если меньше — тротуары подметают. Весь снег должен быть убран в течение 4-5 часов. Коммунальщики стараются вычистить дорогу до "черного асфальта". Это обеспечивает максимальную безопасность движения для московских пешеходов", — объяснили в префектуре.

Только в этом округе штатная численность дворников и дорожных рабочих в зимний период достигает 4,5 тысячи человек. Также в ЦАО работает более 1000 единиц техники. Это распределители реагентов, машины для подметания и уборки тротуаров, тракторы, а также самосвалы для вывоза снега. Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС, что позволяет контролировать их маршрут.

Когда снегопад заканчивается, приступают к уборке снега и сосулек с крыш зданий. В префектуре пояснили, что она должна быть завершена в течение трех суток.

Снег — в топку

Весь убранный снег вывозят на мобильные и стационарные снегосплавные пункты. Мобильные представляют собой сравнительно небольшие прицепы, которые подключаются к канализации. Снег в них топится газовыми горелками, талая вода проходит через фильтры и отправляется в сток.

Пробки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Москва встала в восьмибалльных пробках из-за снегопада
Стационарный снегосплавный пункт — это уже гораздо более мощный комплекс. Снежная масса прямо из кузовов грузовиков сбрасывается в дробилку — огромную снежную мясорубку. Раздробленный снег и лед затем растапливается за счет тепла обычных сточных вод, образовавшаяся вода фильтруется от песка и мусора и тоже отправляется в канализацию.

Если вы видите, что дорогу на вашей улице почистили некачественно, образовался гололед или вырос сугроб на автобусной остановке, отправьте жалобу на портал "Наш город" http://gorod.mos.ru/. Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео. Кроме того, можно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77 или попробовать решить вопрос через свою управляющую компанию или ТСЖ. В этом случае не забудьте уточнить имя и должность принявшего звонок сотрудника, а также сроки, в которые планируется решить проблему.

Гидрометцентр России между тем сообщает, что снегопады в Москве продлятся еще пять дней и закончатся только в среду. До субботы вероятны метели.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Уборка снега
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