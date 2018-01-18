Первая снежная битва зимы: как в Москве убирают снег

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Москве 18 января — самый снежный день нынешней зимы. К вечеру четверга атмосферный фронт принес 10 сантиметров снега. На борьбу со стихией уже ночью были брошены все коммунальные службы. Как проиходила эта борьба и куда жаловаться, если вы видите, что на вашей улице ее проиграли, — в материале РИА Новости.

Десять тысяч машин плюс резерв

Снегопад начался в Москве еще вечером в среду, 17 января, и постепенно набирал силу. К вечеру четверга снежный покров достиг 10 сантиметров, и синоптики центра погоды "Фобос" спрогнозировали выпадение четверти месячной нормы осадков. Пробки в утренний час пик оценивались в восемь баллов, затруднения на дорогах наблюдались в течение всего дня. В московских аэропортах были задержки рейсов.

С вечера среды, в 11 и 17 часов в четверг на главных дорогах столицы проводились сплошные прометания: техника, сформированная в колонны при поддержке автомобилей ГИБДД, проходила улицы по всей ширине, полностью очищая их от снега.

"Со вчерашнего вечера на данный момент (17:00) выпало порядка 10 сантиметров снега. Снегопад продолжится до утра завтрашнего дня, — рассказал журналистам руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. — В общей сложности мы ожидаем прирост снежного покрова порядка 15 сантиметров".

"В уборке города принимает участие порядка 10 тысяч единиц тяжелой техники, — добавил он. — Это уборочные машины, самосвалы, грейдеры, тяжелая погрузочная техника".

За колонной — только вода

Орешкин уточнил, что в обычный снегопад работает порядка 7,5 тысячи машин. Если в пятницу ситуация неожиданно ухудшится, город еще может задействовать дополнительную технику сверх этих 10 тысяч. "Резервы есть. Это не самый сильный снегопад, это штатная ситуация", — подчеркнул он, отметив, что, несмотря на первый сильный зимний снегопад, Москва все-таки ехала.

Работа дорожных служб в условиях надвигающегося снегопада начинается с того, что они получают детализированный прогноз от метеорологических служб и на основе этих данных планируют необходимое количество техники.

"Затем в зависимости от погодных условий машины заправляют определенным типом противогололедного материала или их комбинацией", — рассказал руководитель дорожно-эксплуатационного участка "Садовое кольцо" Сергей Маликов.

Он отметил, что именно противогололедные материалы существенно облегчают уборку — благодаря им снег под колесами автомобилей не успевает превратиться в наледь, которую уже не счистить ковшом дорожной машины.

"Вот зима так зима, — говорит Александр, водитель дорожной машины, работающий на участке Садового кольца. — Но тут, конечно, всегда лето. Проходит колонна — и за ней остается только вода".

Он объясняет, что проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами с помощью небольшого компьютера, закрепленного над приборной панелью. Водитель может выставить интенсивность и интервал их разброса — от двух до 12 метров в зависимости от территории, которую он обрабатывает.

Вообще, как пояснили в Комплексе городского хозяйства Москвы, в столице используются три типа противогололедных материалов. Жидкие состоят из хлорида натрия — простой пищевой соли, а также хлорида кальция — химического соединения, применяемого в качестве пищевой добавки и при производстве лекарств. Твердые противогололедные материалы — это та же самая смесь, к которой добавляют еще и формиат натрия, это тоже соль органического происхождения. Жидкими материалами обрабатывают проезжую часть дорог и магистралей при температуре от ноля до минус 10 градусов, твердыми — до минус 20.

Третий тип — комбинированный. С его помощью очищают тротуары и пешеходные зоны. По составу это мраморная крошка и формиат натрия.

Все эти смеси безопасны для людей и окружающей среды. Они не вызывают аллергии, не вредят легким и гораздо менее агрессивны, чем те, что применяют в северных городах Европы и Северной Америки.

Трут до "черного асфальта"

Снег убирали также на тротуарах и во дворах. Как корреспонденту РИА Новости рассказали в префектуре ЦАО, действует строгий регламент относительно того, как и насколько быстро пешеходные пространства должны быть полностью очищены.

"Как только на тротуары выпадает два сантиметра снега, начинается его уборка, если меньше — тротуары подметают. Весь снег должен быть убран в течение 4-5 часов. Коммунальщики стараются вычистить дорогу до "черного асфальта". Это обеспечивает максимальную безопасность движения для московских пешеходов", — объяснили в префектуре.

Только в этом округе штатная численность дворников и дорожных рабочих в зимний период достигает 4,5 тысячи человек. Также в ЦАО работает более 1000 единиц техники. Это распределители реагентов, машины для подметания и уборки тротуаров, тракторы, а также самосвалы для вывоза снега. Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС, что позволяет контролировать их маршрут.

Когда снегопад заканчивается, приступают к уборке снега и сосулек с крыш зданий. В префектуре пояснили, что она должна быть завершена в течение трех суток.

Снег — в топку

Весь убранный снег вывозят на мобильные и стационарные снегосплавные пункты. Мобильные представляют собой сравнительно небольшие прицепы, которые подключаются к канализации. Снег в них топится газовыми горелками, талая вода проходит через фильтры и отправляется в сток.

Стационарный снегосплавный пункт — это уже гораздо более мощный комплекс. Снежная масса прямо из кузовов грузовиков сбрасывается в дробилку — огромную снежную мясорубку. Раздробленный снег и лед затем растапливается за счет тепла обычных сточных вод, образовавшаяся вода фильтруется от песка и мусора и тоже отправляется в канализацию.

Если вы видите, что дорогу на вашей улице почистили некачественно, образовался гололед или вырос сугроб на автобусной остановке, отправьте жалобу на портал "Наш город" http://gorod.mos.ru/. Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео. Кроме того, можно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77 или попробовать решить вопрос через свою управляющую компанию или ТСЖ. В этом случае не забудьте уточнить имя и должность принявшего звонок сотрудника, а также сроки, в которые планируется решить проблему.

Гидрометцентр России между тем сообщает, что снегопады в Москве продлятся еще пять дней и закончатся только в среду. До субботы вероятны метели.