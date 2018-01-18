Путин посетил музей-панораму, посвященный прорыву блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018

КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы "Прорыв", где представлена картина драматических событий 13 января 1943 года — второго дня операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.

Дмитрий Поштаренко, командир поискового отряда "Шлиссельбург", встретил главу государства перед зданием музея и затем провел экскурсию по экспозиции, подробно останавливаясь практически на каждом герое событий того дня, каждом предмете, начиная с коробки с патронами и заканчивая останками затонувшего в Неве немецкого корабля.

Президент также посмотрел видеотрансляцию, которая демонстрировала воздушные баталии.

После этого Путин сфотографировался со всеми участниками поискового отряда, силами и стараниями которых была создана экспозиция, поскольку предметы находились в самых различных городах.

Поштаренко также рассказал главе государства, как он еще ребенком увидел, как доставали немецкий корабль со дна Невы, а потом он попросился на его реконструкцию.

Путин, осмотрев все траншеи и гроты, после фотографирования расписался в книге почетных гостей. "Спасибо за сохранение памяти о мужестве ленинградцев и героизме защитников города", — написал Путин.

Экспозиция музея состоит из двух залов. В первом, вводном зале посетители могут узнать об истории битвы за Ленинград и поисковой деятельности в регионе. Помещение оснащено не только современным мультимедийным оборудованием, но и классическими музейными материалами — в витринах размещены экспонаты, найденные поисковыми отрядами.

Во втором зале на площади 500 квадратных метров представлена картина драматических событий 13 января 1943 года — второго дня операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Перед зрителями предстает береговая линия, изрытая траншеями и воронками, поле боя усеяно предметами военного снаряжения и фрагментами вооружения. Экспозиция включает в себя полномасштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немецкого самолета Junkers Ju-87, противотанковой пушки образца 1941 года.

Общий фон на стенах выполнен при помощи цифровой широкоформатной печати, а отдельные детали прорисованы художниками вручную. Осматривая панораму, посетитель перемещается по траншеям. Для эффектности и вовлечения в описанные события идет звуковое сопровождение.

Отдельное внимание на выставке уделено участникам событий. В воссоздаваемой сцене боя задействовано более 30 фигур бойцов, и создатели панорамы стремились придать их лицам портретное сходство с их прототипами, используя фотографии.

Система мультимедийного оборудования позволяет транслировать на стены видеоизображение.