Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018

КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области.

Подойдя к монументу, Путин положил к нему красные розы, перевязанные траурной черной лентой. Президент некоторое время постоял молча и поклонился памятнику.

Монумент установлен в память о бойцах, воевавших в годы блокады на Невском пятачке.

В четверг глава государства также посмотрит фильм "Рубеж", посвященный событиям на Невском пятачке.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.