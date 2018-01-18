В вузе Екатеринбурга рассказали, кто сделал туалет с позолотой и мрамором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Шикарный ремонт в туалетных комнатах для сотрудников и преподавателей Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), фотографии которых вызвали широкое общественное обсуждение, был проведен силами выпускников, сообщила в четверг РИА Новости представитель вуза.

Ранее в местных СМИ появились фотографии, на которых изображена туалетная комната для женщин после дорогостоящего ремонта. Она представляет собой помещение, отделанное мрамором, с позолотой на стенах и лепниной на потолке, украшенное картинами из цветных камней. Кроме того, здесь есть мягкие пуфики, декоративный торшер с позолотой и зеркало в полный рост, на которое нанесена надпись "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных. Софи Лорен". В соцсетях отмечают, что пользоваться этой роскошью могут только сотрудники вуза, а туалеты для учащихся находятся в плачевном состоянии.

"В настоящее время в помещениях силами выпускников университета проведены ремонтные работы. Комнаты предназначены для сотрудников и преподавателей вуза. Студенческие туалеты также были отремонтированы накануне учебного года", — сообщила представитель УрГЭУ.

По данным местных СМИ, ремонт был сделан за счет выпускников университета, работающих в одной из крупных компаний города.