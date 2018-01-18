Кадыров прокомментировал задержание чеченского правозащитника

ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что узнал о задержании главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева из интернета, но, какой бы ни был резонанс, нарушитель должен отвечать перед законом.

Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев своей вины не признает и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "в Кремле не считают, что можно делать выводы о какой-то кампании против правозащитников в Чечне из-за ареста представителя "Мемориала".

"Сотрудники МВД задержали наркомана с анашой, из-за этого весь мир поднялся. Я об этом узнал из интернета, когда весь мир из-за этого случая заговорил о Чечне. Даже госдеп США делает заявления в связи с задержанием жителя Курчалоя, требует отпустить", — сказал Кадыров на совещании с представителями правоохранительных органов республики, запись которого транслировал местный телеканал "Грозный".

"А им известно, сколько наркоманов мы тут задерживаем? Тысячами мы их задерживали, возбуждали уголовные дела, проводили беседы, боролись с этим злом. Почему они не защищали так же рьяно права других наркоманов? Они такие же наркоманы. Мы задерживали и за наркотики, и за алкоголизм 60-70-летних, а почему он не мог их употреблять? Закон един для всех, и каждый должен отвечать по закону. Мы, со своей стороны, будем строго следовать ему, так что никто не сможет нас упрекнуть в его нарушении", – добавил Кадыров.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что МВД России направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить контроль над расследованием дела Титиева. Кроме того, он попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания.