Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых. 18 января 2018

Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых. 18 января 2018

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Значение интеллектуального труда в цифровую эпоху будет возрастать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В цифровую эпоху — мы сейчас все время об этом говорим, но это действительно так, она началась, мы уже находимся в эпицентре — значение интеллектуального труда, оно будет только возрастать", — сказал Медведев на церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники.

Он отметил, что, как правило, большое количество товаров и услуг на рынке приводит к падению цен, что не происходит применительно к интеллектуальному труду, поскольку в данной сфере действуют другие экономические закономерности.

"Без науки и, соответственно, без развития техники у нашей страны нет никакого будущего", — отметил премьер.

Выступая перед лауреатами премии, Медведев сообщил, что почти каждый проект, представленный на рассмотрение, является результатом командной работы, а идеи и разработки ученых делают жизнь российских граждан более защищенной и комфортной.

"Результаты вашего труда действительно помогают нашей стране. Государство же, в свою очередь, обязано помогать таким людям, как вы, поддерживать вас, ваши предприятия, наши научные учреждения, для того чтобы эта работа продолжалась", — подчеркнул глава правительства.