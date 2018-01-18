Врач, инженер и чиновник: россияне назвали самые престижные профессии

Гайдаровский форум в 2018 году (146)

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач, инженер и чиновник являются самыми престижными профессиями, по мнению россиян, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, которые привел Федоров, на вопрос, "какую профессию, род занятий вы бы пожелали для своих детей или внуков", 68% ответили, что хотели бы видеть ребенка врачом, 66% — инженером, 61 — работником госорганов, администрации.

Также 60% респондентов хотели бы, чтобы ребенок был предпринимателем, 54% — преподавателем вуза, 53% — ученым, следует из материалов ВЦИОМ, представленных во время дискуссии.

Также популярны профессии военнослужащего (50%), учителя (42%) и журналиста (36%), отмечается в материалах.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>