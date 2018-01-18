Москалькова назвала устаревшим институт омбудсмена в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала институт омбудсмена устаревшим из-за нехватки полномочий по восстановлению прав граждан, нарушенных не только органами государственной власти.

"Сегодня институт уполномоченного по правам человека в том виде, в котором он в 2017 году, спустя 20 лет после принятия, уже устарел… И мы сегодня готовы были бы реагировать на беспределы в больницах… и в образовательной сфере… но вся эта сфера частная, и мы не вправе здесь проявить свои возможности (по восстановлению прав граждан — ред.)", — сказала она на конференции "Роль уполномоченного по правам человека в правовом просвещении граждан: опыт регионов" в Вологде в четверг.

Москалькова напомнила, что институт уполномоченного по правам человека вправе реагировать только на обращения, которые касаются нарушений, допущенных органами государственной власти и местного самоуправления.

По ее словам, в 2017 году, как и годом ранее, в институт уполномоченного по правам человека в РФ поступило около 42 тысяч обращений, касающихся нарушений прав в жилищной сфере, в области здравоохранения, а также уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сферах.

"В этом году у нас та же (ситуация), как и в прошлом: 42 тысячи обращений граждан, и можно назвать эту ситуацию по аналогии с медициной стабильно тяжелой", — отметила омбудсмен.