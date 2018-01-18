Москалькова назвала устаревшим институт омбудсмена в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала институт омбудсмена устаревшим из-за нехватки полномочий по восстановлению прав граждан, нарушенных не только органами государственной власти.
Москалькова напомнила, что институт уполномоченного по правам человека вправе реагировать только на обращения, которые касаются нарушений, допущенных органами государственной власти и местного самоуправления.
По ее словам, в 2017 году, как и годом ранее, в институт уполномоченного по правам человека в РФ поступило около 42 тысяч обращений, касающихся нарушений прав в жилищной сфере, в области здравоохранения, а также уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сферах.
"В этом году у нас та же (ситуация), как и в прошлом: 42 тысячи обращений граждан, и можно назвать эту ситуацию по аналогии с медициной стабильно тяжелой", — отметила омбудсмен.