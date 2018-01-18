Медведев рассказал о работе по выполнению "майских указов"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Работа по исполнению "майских указов" президента РФ Владимира Путина, в том числе по повышению зарплат учителям, врачам, работникам культуры, продолжается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Продолжается работа по исполнению "майских указов" президента, в том числе по повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. Совсем недавно у президента на совещании об этом был разговор. Речь идет о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работников культуры федеральных государственных учреждений", — сказал Медведев на заседании правительства.

"Для этого мы сразу заложили необходимые деньги в федеральный бюджет на "трехлетку". Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 миллиарда рублей средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год", — пояснил глава кабмина.

В "майских указах" президента — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.