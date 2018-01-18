Ректор РУДН призвал снизить "бумажную" нагрузку на профессоров в вузах

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Необходимо снизить бюрократическую нагрузку в системе высшего образования, из-за которой профессора российских вузов пишут огромное количество бумаг, заявил ректор РУДН Владимир Филиппов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В большей степени здесь меня заботит проблема профессоров. Потому что мы их завалили таким количеством бумаг, они пишут такое количество учебно-методических комплексов, многостраничных текстов, что вообще говоря, это уже вызывает сомнения и вопросы, подчёркиваю, даже у самих некоторых руководителей в министерстве образования и науки", — сказал Филиппов.

Он отметил, что занимавшая до недавнего времени пост замминистра образования и науки Людмила Огородова говорила о необходимости перемен в подходах к федеральным стандартам.

"Мы с вами в прессе слышим, что учителей завалили бумагами. До президента доходили. А про профессоров мы почти это не слышим", — сказал он.

Филиппов также отметил, что глава Минобрнауки Ольга Васильева также признает существование этой проблемы и пообещала принять меры по дебюкратизации в системе высшего образования по многим аспектам.

Он также рассказал, что сам, как ректор, столкнулся с огромной бюрократической цепочкой при установлении в фойе вуза банкомата. Для решения этого вопроса нужно пройти массу комиссий, в том числе учёного совета вуза, наблюдательного совета РУДН во главе со спикером СФ Валентиной Матвиенко, Минобрнауки и Росимущества.

Ранее вопрос о снижении бюрократической нагрузки поднимался в отношении школьных учителей. Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно заявляла, что учитель должен заполнять всего три документа: журнал, дневник и учебные планы.