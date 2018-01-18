Пострадавших при резне в пермской школе направят на отдых в "Артек"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Школьники, пострадавшие в результате ЧП в Перми, а также дети учительницы, получившей ножевые ранения, смогут отдохнуть в крымском лагере "Артек", сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"По результатам визита в Пермь министр образования и науки России Ольга Васильева приняла решение направить всех учащихся 4 "Б" и детей учительницы для психологической поддержки в международный детский лагерь "Артек", предоставив им места. Все ребята смогут отдохнуть в одну смену", — говорится в сообщении.