Опрос показал, как россияне относятся к малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Положительно относятся к малому и среднему бизнесу (МСБ) подавляющее число (90%) россиян, и это значительно больше, чем было несколько лет назад, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В целом же, помимо того что две трети респондентов положительно относятся к крупному бизнесу, 22% граждан выражают доверие предпринимателям, 27% не доверяют им.
Также, по данным опроса, 53% опрошенных главным фактором успеха в бизнесе считают наличие стартового капитала. Его отсутствие 18% называют одним из главных препятствий на пути начинающих предпринимателей. Значимость команды отмечают 34% респондентов, личных качеств — 24%.
Таким образом, начать собственное дело, по словам опрошенных, помогли бы, в первую очередь, улучшение материального благосостояния и наличие "финансовой подушки".
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 по 29 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.