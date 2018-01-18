Опрос показал, как россияне относятся к малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Положительно относятся к малому и среднему бизнесу (МСБ) подавляющее число (90%) россиян, и это значительно больше, чем было несколько лет назад, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Отношение к бизнесу в нашей стране дифференцируется в зависимости от его масштаба: к малому и среднему бизнесу россияне относятся лучше, нежели к крупному (положительно: 90% против 67%). Фиксируется тренд на улучшение отношения к малому и среднему бизнесу по сравнению с предыдущими периодами: по данным последних опросов 90% выражают к нему положительное отношение (с 79% в 2009 году)", — говорится в материалах центра.

В целом же, помимо того что две трети респондентов положительно относятся к крупному бизнесу, 22% граждан выражают доверие предпринимателям, 27% не доверяют им.

Также, по данным опроса, 53% опрошенных главным фактором успеха в бизнесе считают наличие стартового капитала. Его отсутствие 18% называют одним из главных препятствий на пути начинающих предпринимателей. Значимость команды отмечают 34% респондентов, личных качеств — 24%.

Таким образом, начать собственное дело, по словам опрошенных, помогли бы, в первую очередь, улучшение материального благосостояния и наличие "финансовой подушки".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 по 29 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.