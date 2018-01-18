В Воронеже скончался экс-участник "Битвы экстрасенсов"

Стоп-кадр из выпуска программы Битва экстрасенсов с участием Константина Ямпольского. архивное фото

Стоп-кадр из выпуска программы Битва экстрасенсов с участием Константина Ямпольского. архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Бывший участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский скончался в Воронеже от сердечной недостаточности, его похороны состоятся в четверг, сообщил РИА Новости его бывший однокурсник Константин Кропотов.

Собеседник рассказал, что Ямпольский учился в Воронежском государственном институте искусств на театральном факультете. О его смерти друзья и коллеги узнали 16 января.

"Поступил он 15 января — Ямпольский Константин Валентинович. Родственники получили свидетельство — там указана причина смерти", — сообщил РИА Новости представитель Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Кропотов рассказал, что его друг скончался в результате острой коронарной недостаточности. Выпускники театрального факультета собрали деньги на похороны.

"У Кости нет родных, только друзья, поэтому мы решили собирать деньги. Похороны пройдут сегодня", — сказал собеседник.

Он отметил, что в последнее время Ямпольский занимался театральной деятельностью и эзотерикой.

Ямпольский — участник 10-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ, победитель проекта "Сверхъестественный отбор" на ТВ3.