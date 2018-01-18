В Москве автомобилистов попросили быть внимательнее из-за снегопада

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Автомобилистов в российской столице попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в четверг.
В инфоцентре напомнили, что из-за ухудшения погодных условий возрастает вероятность возникновения аварий на дорогах.
"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении.
Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений и не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.